Advertisement

عربي-دولي

أوستن يحذر غالانت من اتساع رقعة "حرب غزة"

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1135138-638367641365574106.jpeg
Doc-P-1135138-638367641365574106.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى العمل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافة إلى الهدنة.
Advertisement
وأكد الوزير الأميركي ضرورة عمل كل "الدول والهيئات التي لا تحمل صفة دول على تفادي اتساع رقعة النزاع الحالي".



كما استعرض أوستن مستجدات "جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها عبر ربوع منطقة الشرق الأوسط".
 
وتستمر إسرائيل في رفض الدعوات إلى "وقف إطلاق نار طويل الأمد" مصحوب بمفاوضات سياسية، على الرغم من القلق الدولي المتزايد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
وتقرر تمديد هدنة الأربعة أيام بين حماس وإسرائيل لمدة يومين إضافين سيتخللهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:02 | 2023-11-28
08:00 | 2023-11-28
07:18 | 2023-11-28
07:00 | 2023-11-28
06:45 | 2023-11-28
06:30 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24