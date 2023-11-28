كابوس لا ينتهي.. تحذير أممي من مخاطر على أطفال السودان

في وقت لا يزال فيه نحو 19 مليون طفل في السودان أي 1 من كل 3 أطفال خارج أسوار المدارس، دقّت منظمة "اليونيسف" المعنية بالطفولة ناقوس الخطر.



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وأضافت على حسابها الرسمي على منصة إكس، أن ملايين الأطفال والأسر يعيشون كابوسا لا ينتهي يوما بعد يوم في السودان.



وتابعت أن العنف يجب أن يتوقف، كما يجب دعم المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال.



يأتي هذا الإنذار بينما يتواصل القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاعه في منتصف نيسان، ويتهم كل طرف الآخر بارتكاب "مجازر". فقد أعلنت مانديب أوبراين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ تجاه تصاعد الاشتباكات في الخرطوم ودارفور وكردفان.وأضافت على حسابها الرسمي على منصة إكس، أن ملايين الأطفال والأسر يعيشون كابوسا لا ينتهي يوما بعد يوم في السودان.وتابعت أن العنف يجب أن يتوقف، كما يجب دعم المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال.يأتي هذا الإنذار بينما يتواصل القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاعه في منتصف نيسان، ويتهم كل طرف الآخر بارتكاب "مجازر".

وكانت "اليونيسف" قد شددت على أن نحو 19 مليون طفل في السودان أي 1 من كل 3 أطفال، لا يزالون خارج أسوار المدارس.



وأضافت أن من بين 19 مليونا، فقد حوالي 6.5 مليون طفل إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم.



كما أغلقت نحو 10,400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع أبوابها.



وينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل ممن يقيمون في مناطق أقل تأثرا بالحرب تأكيد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح الفصول الدراسية.