19
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
Lebanon 24
28-11-2023
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن أسير إسرائيلي روسي من الفرار، بعدما أسر من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي.
فقد استطاع روني كريبوي، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، من الفرار لمدة 4 أيام والتجول في أرجاء القطاع الفلسطيني المحاصر، محاولاً التوجه نحو السياج الحدودي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
Advertisement
إذ كشفت عمته يلينا ماجد في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية مساء أمس الاثنين أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، كان من ضمن أول من احتجزوا الشهر الماضي، حين تسلل مسلحو حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى مهرجان نوفا الموسيقي في صحراء النقب، وأسروا العشرات واقتادوهم إلى داخل القطاع الفلسطيني.
أصيب بقصف إسرائيلي
كما أوضحت أن "المبنى الذي وضع فيه بعد خطفه، تعرض للقصف، وانهار فتمكن من الهروب" وقالت: فر بعدما أصيب في رأسه وحاول الوصول إلى الحدود، لكنه ضل الطريق وظل مختبئاً لـ 4 أيام قبل أن يلقي عليه القبض سكان من غزة ويعيدوه إلى الفصائل"، وفق زعمها، لكنها أشارت إلى أن صحته جيدة الآن.
ولم يكن إطلاق سراح كريبوي رسميًا، يوم الأحد الماضي، جزءًا من صفقة الأسرى التي تمت بين إسرائيل وحماس، والتي شملت فقط النساء والأطفال من الجانبين، فضلا عن بعض العاملين التايلانديين وجنسيات أخرى.
إذ أرجعت حماس إطلاق سراحه، بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وموقف موسكو الداعم دوما للقضية الفلسطينية، حسب تفسيرها.
علماً أن عمة روني أوضحت أن والدي الشاب انتقلا من روسيا إلى إسرائيل عام 1992، أي قبل ست سنوات من ولادته. وقالت "ولد الصبي هنا ونشأ هنا طوال حياته.. إنه بالكاد يتحدث الروسية.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
Lebanon 24
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
12:00 | 2023-11-27
27/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
15:10 | 2023-11-27
27/11/2023 03:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
12:24 | 2023-11-27
27/11/2023 12:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
13:46 | 2023-11-27
27/11/2023 01:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
09:28 | 2023-11-27
27/11/2023 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:02 | 2023-11-28
من حفرة خلفها القصف الإسرائيلي.. هكذا عثر أهالي غزة على المياه
08:00 | 2023-11-28
"الوضع ساء كثيرا".. معتقلون فلسطينيون يشكون سوء المعاملة بسجون إسرائيل
07:18 | 2023-11-28
اجتماع أميركي إسرائيلي في الدوحة لبحث صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس
07:00 | 2023-11-28
بالفيديو.. شرطة الاحتلال تطرد مراسلة الجزيرة من منزل الطفلة نفوذ حماد
06:45 | 2023-11-28
عضو كنيست إسرائيل لإيلون ماسك: لماذا أغلقت حسابي على إكس؟
06:30 | 2023-11-28
بينهن عهد التميمي.. من هن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
28/11/2023 15:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
28/11/2023 15:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
28/11/2023 15:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24