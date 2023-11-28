وفاة جميع المصريين المفقودين.. هل أغرقت "سفينة الملح" عمداً؟

بعد مرور يومين على غرق "رابتر" قبالة السواحل اليونانية، كشف رئيس نقابة الضباط البحريين في مصر تفاصيل جديدة حول سفينة الشحن هذه المحملة بالملح التي اختفت صباح أول أمس الأحد، وعلى متنها 14 شخصاً منهم 13 في عداد المفقودين وناج واحد.

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وقال الربان السيد الشاذلي النجار رئيس النقابة لـ "العربية.نت" إن السلطات المصرية أبلغته بوفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وكلهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط شمال البلاد. وأضاف أنه يجري حالياً البحث عن جثثهم لانتشالها .



مليئة بالأعطال

كما أوضح أن "هناك شكوكا وشبهات تلف الحادث، وتدفع إلى فتح تحقيق عاجل حول الكارثة"، مؤكدا أن السفينة غادرت يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني الجاري من ميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، تحت اسم "روفانا" التابعة للوكيل الملاحي "كلاركسون"، بعد أن دخلت تحت اسم رابتر في أول تشرين الاول الماضي على نفس التوكيل وهي متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب، ومليئة بأعطال في الأجهزة والماكينة.

كذلك رأى أن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية. وأردف أن عنابرها ملئت بالملح بما يزيد عن 6 آلاف طن وهي كمية أكبر من الحمولة الكلية بألف طن، مع أن المستندات أوضحت أنها غادرت فقط بـ4 آلاف طن، ما هدد سلامة السفينة والطاقم في التوجيه والسيطرة.





أغرقوها عمداً؟!

إلى ذلك اتهم رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين ملاك السفينة بالتحايل وشحنها بأكثر من حمولتها وطاقتها الفعلية على أمل إغراقها والحصول على تعويضات بمئات الآلاف من الدولارات، مشيرا إلى أن نفس الأمر حدث من قبل لسفينتين سابقتين لنفس المالك، وتعرضتا لنفس المصير، قائلا إن "الأولى غرقت جانب ميناء أبو قير والثانية غرقت قبالة سواحل ليبيا".





كما كشف أن المالك لديه سفينة أخرى تواجه نفس المصير حالياً في البحر المتوسط، بعد أن طلب منها كما طلب من السفينة الغارقة سابقا التقدم والسير رغم سوء الأحوال الجوية. إلا أنه أوضح أن ربان السفينة رفض التحرك حرصا على سلامة طاقم السفينة.

ودعا رئيس نقابة الضباط البحريين وزارة النقل المصرية وهيئة سلامة الملاحة بفتح تحقيق عاجل في الحادث وبيان مسؤولية المالك.

وكان رواد التواصل قد تداولو فيديو للحظة غرق سفينة الشحن أمام سواحل اليونان صباح الأحد الماضي. وكشف الفيديو لحظات تسرب المياه للسفينة وأصوات من طاقم القيادة ترسل إشارات استغاثة.

في حين بينت معلومات حصلت عليها "العربية.نت" عن تعرض السفينة لتسرب مياه من داخلها قبل الحادث بيوم، حيث حاول طاقم المركب تفريغ المياه دون جدوى وبعدها بدأت السفينة في الانحراف يمينا ويسارا قبل أن تغرق ويقفز منها أفراد الطاقم في محاولة للنجاة.

يذكر أن "سفينة الملح" هذه التي تحمل علم جزر القمر كانت فقدت على بعد 4,5 ميل قبالة سواحل لسبوس اليونانية، بعد أن خرجت من ميناء الدخيلة المصري، محملة بالملح ومتجهة إلى ميناء القسطنطية في تركيا. فيما كان على متنها 14 شخصا منهم مصريون من منطقة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط. (سكاي نيوز)