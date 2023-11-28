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عربي-دولي

فور انتهاء الهدنة.. إسرائيل تخطط لاغتيال أبرز قيادي حماس

Lebanon 24
28-11-2023 | 05:26
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كشفت تقارير صحفية عن توجه إسرائيل فور انتهاء الهدنة لتصفية قيادي بارز في حماس، حيث بات يشكل عبئاً كبيراً على القيادة الإسرائيلية.
وكشف تقرير لـ وول ستريت جورنال" الأميركية أن الاحتلال الإسرائيلي سيتجه إلى مدينة خان يونس، فور انتهاء الهدنة الجارية، للتخلص من القيادي في حماس يحيى السنوار.
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وتم تمديد الهدنة الإنسانية السارية بين إسرائيل وحركة حماس منذ الجمعة، يومين إضافيين، لتنتهي صباح الخميس المقبل، بدلا من صباح الثلاثاء، وذلك بعد وساطة مصرية وقطرية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنه بعد انتهاء الهدنة، من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوماً كبيراً على خان يونس، مسقط رأس يحيى السنوار، زعيم حماس، وأبرز المطلوبين لإسرائيل في قطاع غزة.

وفق الصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد أن السنوار يدير العمليات مع رئيس الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، وعدد قليل آخر من كبار قادات الحركة من أنفاق داخل خان يونس.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصراره على استكمال الحرب بعد الهدنة، قائلاً خلال جولة له في شمال قطاع غزة، الأحد: "لدينا 3 أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تشكّل تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى".

وأضاف على منصة "إكس": "أنا هنا لأقول للأصدقاء هنا، للمقاتلين هنا، الذين يقولون لي الشيء نفسه، وأكرّره لمواطني إسرائيل: سنستمر حتى النهاية - حتى النصر".

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.


المصدر: الحرة-وول ستريت جورنال
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