18
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عفو ملكي في الكويت بينهم أحد المنتمين لحزب الله
Lebanon 24
28-11-2023
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ممن هم داخل السجن وخارج البلاد.
وتمت الموافقة على مرسوم العفو بعد رفعه إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، علما أنه شمل 49 محكوما بقضايا سياسية، وإرهابية.
Advertisement
وشمل العفو شخصيات بارزة، في مقدمتهم حسن عبد الهادي حاجيه المدان الرئيسي في قضية "حزب الله الكويت"، إضافةً إلى النائب السابق عبد الحميد دشتي، والداعية السلفي شافي العجمي.
كما شمل العفو المعارضين في الخارج عبد الله الصالح، وعبدالرحمن العجمي، إضافةً إلى مدانين من قبائل بارزة في قضايا متعلقة بمخالفات خلال الانتخابات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوفق فيها أمير الكويت على مرسوم عفو، دائما ما يشمل معارضين سياسيين في الخارج.
المصدر:
عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
Lebanon 24
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
12:00 | 2023-11-27
27/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
15:10 | 2023-11-27
27/11/2023 03:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
12:24 | 2023-11-27
27/11/2023 12:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
13:46 | 2023-11-27
27/11/2023 01:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
09:28 | 2023-11-27
27/11/2023 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:02 | 2023-11-28
من حفرة خلفها القصف الإسرائيلي.. هكذا عثر أهالي غزة على المياه
08:00 | 2023-11-28
"الوضع ساء كثيرا".. معتقلون فلسطينيون يشكون سوء المعاملة بسجون إسرائيل
07:18 | 2023-11-28
اجتماع أميركي إسرائيلي في الدوحة لبحث صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس
07:00 | 2023-11-28
بالفيديو.. شرطة الاحتلال تطرد مراسلة الجزيرة من منزل الطفلة نفوذ حماد
06:45 | 2023-11-28
عضو كنيست إسرائيل لإيلون ماسك: لماذا أغلقت حسابي على إكس؟
06:30 | 2023-11-28
بينهن عهد التميمي.. من هن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
28/11/2023 15:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
28/11/2023 15:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
28/11/2023 15:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24