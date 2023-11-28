عفو ملكي في الكويت بينهم أحد المنتمين لحزب الله

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ممن هم داخل السجن وخارج البلاد.وتمت الموافقة على مرسوم العفو بعد رفعه إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، علما أنه شمل 49 محكوما بقضايا سياسية، وإرهابية.وشمل العفو شخصيات بارزة، في مقدمتهم حسن عبد الهادي حاجيه المدان الرئيسي في قضية "حزب الله الكويت"، إضافةً إلى النائب السابق عبد الحميد دشتي، والداعية السلفي شافي العجمي.كما شمل العفو المعارضين في الخارج عبد الله الصالح، وعبدالرحمن العجمي، إضافةً إلى مدانين من قبائل بارزة في قضايا متعلقة بمخالفات خلال الانتخابات.وهذه ليست المرة الأولى التي يوفق فيها أمير الكويت على مرسوم عفو، دائما ما يشمل معارضين سياسيين في الخارج.