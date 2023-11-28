بينهن عهد التميمي.. من هن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا؟

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حصلت قناة "روسيا اليوم" على قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا في الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة التبادل بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية.وحسب القائمة، يبلغ عدد الأسيرات 50 أسيرة وعليه سيتم الإفراج أيضا اليوم وغدا عن عشرة من الأشبال الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في قرارها.والأسيرات هن:ازدهار محمد حوراني / الداخلاميمة عبد الله بشارات / الضفةأحلام ابراهيم مصاروة / الداخلآيات سعيد عثاملة / الداخلآية احمد خطيب / الداخلآية جلال تميمي / القدسآلاء شكري شحادة / الداخلأماني جمال عثمان / الضفةأسيل حسين سويطات / الداخلأسيل سميح خضر / الضفةأسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخلأسماء حسن ابو تكفة / الضفةًدانا يوسف خوري / الداخلدانيا صقر حناتشة / الضفةهالة عمر غنام / القدسهديل باسم محمد / الداخلهيا نشأت حاج يحيى / الداخلهنادي محمد جبر مكاوي / القدسخديجة احمد ابو غالية / القدسخلود نضال شتيوي / الضفةحنين اكرم المساعيد / الضفةحنين فيصل الزرو / الداخلياسمين يوسف قدورة / الداخللما الفاخوري / الضفةلميس ماهر ابو عرقوب / الضفةلانا نادر ابو صلاح / الداخلتمارا معمر حسين ابو لبن / القدسمايا زياد يونس / الداخلميرفت منير حشيمة / القدسمنال سعيد دودين / الضفةميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدسمريم محمود سلهب / الضفةندين منيف شبلي / الداخلنوال محمد فتيحه / القدسصابرين علي عطاونة / الداخلسجى عودة اطرش / الداخلسهير اسماعيل برغوثي / الضفةعدن ابراهيم الطوري / الضفةعهد باسم تميمي / الضفةفاطمة شاهر بلعوم / الضفةفيروز حسن سلامة / القدسربا فهمي عاصي / الضفةريتا سليم مراد / الداخلرنا محمد سويلات / الداخلرقية عبد الرحمن عمرو / الضفةشذى محمد برغوثي / الضفةشهد حمد سويطات / الداخلشيماء احمد هندي / القدسشاتيلا سليمان عيادة / الداخلثريا محمود ابو الهوى / القدس