عضو كنيست إسرائيل لإيلون ماسك: لماذا أغلقت حسابي على إكس؟

بعد زيارته المثيرة للجدل إلى إسرائيل، واجه مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، الاثنين، انتقادات حادة شملت لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعهدا بمساعدة إسرائيل على "نزع السلاح" و"مكافحة التطرف" في قطاع غزة.

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وخلال زيارته، تعرض ماسك للهجوم من قبل أحد أعضاء الكنيست، الذي عاتبه على إغلاق حسابه على "إكس" بعد تغريدة دعا فيها إلى "حرق قطاع غزة" بأكمله.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ماسك وهو يغادر البرلمان الإسرائيلي بعد لقائه بنتنياهو، وفجأة يُقترب منه نسيم فاتوري، عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" المعارض، ويسأله: "لماذا أغلقت حسابي على إكس؟".

ولم يرد ماسك على السؤال، بل اقترب منه أحد مرافقيه وهمس في أذنه، فما كان من الملياردير الأميركي إلا أن غادر المكان مسرعاً قائلا: "لم أكن أعلم ذلك".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتهمت ماسك بمعاداة السامية، بعد تعليقه على منشور أحد مستخدمي "إكس" جاء فيه أن "الجالية اليهودية تقوم بنشر الكراهية ضد البيض"، ليوافقه الرأي قائلاً "لقد قلت الحقيقة فعلا".

ولاحقاً وصف ماسك اتهامه بمعاداة السامية بـ"المزاعم الكاذبة".

وتأتي انتقادات ماسك في إسرائيل في وقت تواجه فيه المنصة التي استحوذ عليها في عام 2022 انتقادات متزايدة بشأن محتوى منصتها. فقد تعهد ماسك بجعل "إكس" أكثر حرية، لكنه واجه انتقادات من بعض المسؤولين والنشطاء الذين حذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة والخطاب المتطرف.





