18
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
11 قتيلا في حادث منجمي في الصين
Lebanon 24
28-11-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل 11 شخصًا على الأقلّ في حادث في منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين الثلاثاء، حسبما نقلت "فرانس برس" عن قناة "سي سي تي في" العامة.
ووقع الحادث عند الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 بتوقيت غرينتش) في منجم قرب مدينة شوانغياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
15:10 | 2023-11-27
27/11/2023 03:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
12:24 | 2023-11-27
27/11/2023 12:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
Lebanon 24
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
12:00 | 2023-11-27
27/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
13:46 | 2023-11-27
27/11/2023 01:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
04:18 | 2023-11-28
28/11/2023 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:06 | 2023-11-28
3 جنود إسرائيليين فُقدوا في 7 تشرين الاول... ما هو مصيرهم؟
11:00 | 2023-11-28
بوتين في رسالته لعباس: "قيام دولة فلسطينية على حدود 67 أساس لحل الصراع والتسوية العادلة"
10:53 | 2023-11-28
مسؤول إسرائيلي بارز يعترف: فشلنا في هجوم طوفان الأقصى وستتم محاسبة المسؤولين
10:30 | 2023-11-28
رئيس "الموساد" ومدير CIA في قطر لبحث تحرير المزيد من الرهائن لدى حماس
10:19 | 2023-11-28
في ظل المعاناة.. إجراء العمليات للمرضى في غزة مؤجلة حتى إشعار آخر
10:00 | 2023-11-28
لوفيغارو: الوضع الإنساني في غزة مأساوي رغم الهدنة
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
28/11/2023 18:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
28/11/2023 18:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
28/11/2023 18:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24