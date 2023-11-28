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عربي-دولي

11 قتيلا في حادث منجمي في الصين

Lebanon 24
28-11-2023 | 08:30
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قُتل 11 شخصًا على الأقلّ في حادث في منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين الثلاثاء، حسبما نقلت "فرانس برس" عن قناة "سي سي تي في" العامة.

ووقع الحادث عند الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 بتوقيت غرينتش) في منجم قرب مدينة شوانغياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا.
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