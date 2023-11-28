اجتماع أميركي إسرائيلي في الدوحة لبحث صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس

كشفت وسائل إعلام أميركية عن اجتماعات تجري بين مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة "للبناء على التقدم" المحرز على صعيد تمديد الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 48 ساعة.

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وقال مصدر لوكالة رويترز إن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة، الذي سيتناول أيضا المرحلة التالية من اتفاق محتمل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد وصل إلى قطر لبحث صفقة تبادل واسعة تشمل الجنود الإسرائيليون الأسرى لدى حماس.

وقالت إسرائيل إن الهدنة قد تمتد إلى أجل غير مسمى طالما استمرت حماس في إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 من الرهائن يومياً.

وقال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر العضو بالحكومة الأمنية لراديو الجيش إنه تم الاتفاق على التمديد لمدة يومين بموجب شروط العرض الأصلي، وما زالت إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة بشكل أكبر إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأضاف سيعرف الإسرائيليون متى تنتهي الهدنة لأن القتال سيبدأ من جديد، ولدينا كل النية لتنفيذ أهداف الحرب بما يشمل الإطاحة بحماس في غزة".

وتشير الأوضاع في غزة إلى التزام القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس بالهدنة بين الجانبين ولليوم الخامس على التوالي بعد تمديد وقف لإطلاق النار استمر 4 أيام في آخر لحظة ليومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وخلال الهدنة، أطلق مقاتلو حماس سراح 50 امرأة وطفلاً إسرائيلياً من بين 240 رهينة اختطفوا من إسرائيل خلال هجوم مباغت في 7 تشرين الأول الماضي.

في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 150 معتقلا أمنيا من سجونها، جميعهم من النساء والقصر، بينما أفرجت حماس بشكل منفصل عن 19 رهينة من الأجانب، معظمهم من عمال المزارع التايلانديين، بموجب اتفاقات منفصلة موازية لاتفاق الهدنة.





