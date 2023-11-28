من حفرة خلفها القصف الإسرائيلي.. هكذا عثر أهالي غزة على المياه

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في ظل قطع العدو الإسرائيلي المياه عن قطاع غزة منذ 53 يوماً، عثر أهالي مخيم جباليا شمالي القطاع على خرطوم مياه أرضي كشفته حفرة أرضية خلّفها القصف الإسرائيلي.سكان المنطقة الذين يواجهون أزمة مياه خانقة، تجمعوا حول الخرطوم للحصول على الماء في عبوات صغيرة، وذلك بعد انقطاع كامل للمياه منذ 14 يوما في المخيم الذي شهد مجزرتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد وإصابة المئات.واعتبر أحد السكان أنه هذه المياه أرسلها الله دون كهرباء ودون مساعدة أحد، معتبراً أن معاناة العيش بلا ماء لا يمكن أن يدركها أحد، وفقاً لما نقلته قناة الجزيرة.ويعاني شمال قطاع غزة أزمة مياه حقيقية بعد تعمد العدو الإسرائيلي قصف آبار المياه والخزانات والمضخات خلال الحرب التي أوقفتها الهدنة الإنسانية المؤقتة.بدورها، أكدت بلدية غزة عدم تسلمها الوقود خلال الهدنة، مما أعاق إمكانية تشغيلها مضخات الآبار غير المتضررة وحصول الناس على مياه صالحة للشرب.ولا يزال مئات آلاف المواطنين في بيوتهم شمالي قطاع غزة -خصوصا في مخيم جباليا وأحياء شرق ووسط مدينة غزة- رغم تعرضهم للقصف الإسرائيلي العنيف، يعانون من أزمة مياه خانقة.