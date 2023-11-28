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عربي-دولي

منظمة أممية: أكثر من مليون نازح في غزة بسبب الحرب

Lebanon 24
28-11-2023 | 08:32
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حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، من سوء الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحرب على غزة، مشيًرا إلى أن المعاناة للنازحين تتفاقم في ظل الصعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
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وأكد أن ما دخل من مساعدات إنسانية لا يعكس حجم الاحتياجات، مشيرا إلى أنه تم، أمس الإثنين، إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا.
ولفت إلى أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة هو 50 شاحنة فقط، قائلا: "نحن بحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتالين".
وحذر المسؤول الأممي من عدم توفر مياه نظيفة في القطاع، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لانتشار الأمراض لا سيما الكوليرا.
ولفت إلى أن الأمراض تنتشر بسرعة بصفوف السكان، قائلا: "لقد عالجنا في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص وهذا أمر غير مسبوق".
وأوضح أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات، بينما الأمراض الجلدية 3 مرات.
ونبه أبو حسنة أن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.


المصدر: عرب 48
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