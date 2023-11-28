3 جنود إسرائيليين فُقدوا في 7 تشرين الاول... ما هو مصيرهم؟

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنّ 3 جنود فُقدوا في هجوم 7 تشرين الاول، هم فعليا قتلى وتحتجز حركة "حماس" جثامينهم.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنّه "بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تأكد مقتل الجنود الثلاثة". (سكاي نيوز)

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