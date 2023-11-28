Advertisement

عربي-دولي

3 جنود إسرائيليين فُقدوا في 7 تشرين الاول... ما هو مصيرهم؟

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1135250-638367917308891429.jpg
Doc-P-1135250-638367917308891429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنّ 3 جنود فُقدوا في هجوم 7 تشرين الاول، هم فعليا قتلى وتحتجز حركة "حماس" جثامينهم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنّه "بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تأكد مقتل الجنود الثلاثة". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حماس": ندعو إيلون ماسك لزيارة غزة لرؤية حجم الدمار الذي لحق بالقطاع نتيجة القصف الإسرائيلي
lebanon 24
28/11/2023 21:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم قائمة بأسماء محتجزين إضافيين في غزة ستطلق حماس سراحهم اليوم بعد تمديد الهدنة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/11/2023 21:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: "حماس" أفرجت عن 11 رهينة في غزة
lebanon 24
28/11/2023 21:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: ظهور حماس في غزة أصبع في عين الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
28/11/2023 21:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

حماس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:52 | 2023-11-28
13:29 | 2023-11-28
13:19 | 2023-11-28
13:17 | 2023-11-28
12:54 | 2023-11-28
12:31 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24