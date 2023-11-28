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إقتصاد

خبر عاجل ومهمّ يتعلّق بالسعوديّة... ماذا ستشهد العاصمة الرياض؟

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:37
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فازت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.
 
 
وفازت السعوديّة، بعدما حصلت على 119 صوتاً من أصل 165.
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