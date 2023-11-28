خبر عاجل ومهمّ يتعلّق بالسعوديّة... ماذا ستشهد العاصمة الرياض؟

فازت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

وفازت السعوديّة، بعدما حصلت على 119 صوتاً من أصل 165.