بوقود من الشحم ومنتجات النفايات.. أول رحلة طيران تنطلق نحو نيويورك

أقلعت اليوم أول رحلة من مطار هيثرو في لندن، عبر المحيط الأطلسي لطائرة تجارية تعمل بوقود الطائرات "المستدام" بنسبة مئة في المئة، في ظل آمال بشأن مستقبل خال من الانبعاثات، وتشكيك من نشطاء.

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ولم يكن على متن رحلة شركة "فيرجن أتلانتيك"، الممولة جزئيا من حكومة المملكة المتحدة، ركاب عاديون. ومن المقرر أن تهبط هذه الرحلة التي انطلقت باستخدام الوقود المصنوع في الغالب من الشحم ومنتجات النفايات الأخرى، في مدينة نيويورك.



واعتبر مسؤولون في مجال النقل أن هذه الرحلة، تمثل دليلا على إمكانية خفض صافي انبعاثات الكربون الناتجة عن الطيران بشكل كبير.



بدوره، قال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، وهو أحد من تواجدوا على متن الطائرة: "تظهر رحلة اليوم التي تعمل بوقود الطيران المستدام بالكامل، كيف يمكننا إزالة الكربون من وسائل النقل الآن وفي المستقبل، وخفض الانبعاثات بنسبة 70 في المئة، وإلهامنا لإيجاد حلول أخرى".



من جهتها، قالت "فيرجن أتلانتيك" إن الرحلة إلى نيويورك ستظهر أن وقود الطيران المستدام، يعد بديلا آمنا لوقود الطائرات الكيروسين العادي.



وبينما ترى شركات الطيران أن هذا النوع من الوقود، يمثل طريقا حاسما لخفض صافي الانبعاثات، لأنه يمكن استخدامه في الطائرات الحالية، فإن حجم المتوفر منه هو أقل من واحد في الألف من إجمالي الوقود المستخدم في الطائرات حاليا في جميع أنحاء العالم، بحسب "الغارديان".





كذلك، أشارت "الغارديان"، إلى أنه تم استيراد الوقود المستخدم في هذه الرحلة، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



هذا ويرى نشطاء بيئيون أن حكومة المملكة المتحدة قدمت ادعاءات مضللة بشأن الرحلة.





ومن المقرر أن تكون هناك خمس محطات تجارية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، قيد الإنشاء في المملكة المتحدة بحلول عام 2025.