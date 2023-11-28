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عربي-دولي

خرقٌ للهدنة... هذا ما حصل اليوم في غزة بين "القسام" والجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:49
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أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أنّ "القوات الإسرائيلية خرقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين".

وأشار إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.
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وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة التي ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

أمّا الجيش الإسرائيلي، فقال إنه "خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس". (روسيا اليوم)
 
 
 
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