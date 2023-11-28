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عربي-دولي

تسميم زوجة مسؤول أوكراني بارز... ما هو دورها في الحرب مع روسيا؟

Lebanon 24
28-11-2023 | 12:31
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قال متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية لوكالة "رويترز"، إن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة وتخضع للعلاج في المستشفى.

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضدّ القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.
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وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.

وكان بودانوف نفسه هدفا لعدة محاولات اغتيال من بينها محاولة قتله بسيارة ملغومة.

وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في شباط من العام الماضي. (سكاي نيوز)
 
 
 
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