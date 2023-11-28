بعد "خرق الهدنة".. بن غفير يدعو نتنياهو "لسحق حماس بقوّة"

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحكومة بإلغاء الهدنة المبرمة مع حركة "حماس" واستئناف الحرب، بعد ما وصفه بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن بن غفير، حثّ رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في بيان، على "عدم احتواء الحادث".

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وطالب بإصدار أوامر للجيش "باستئناف سحق حماس بالقوة"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن ننتظر حتى يقتلوا مقاتلينا".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، استهدف عناصر من "حماس" جنودا متمركزين في الجزء الشمالي، في أول خرق كبير واضح للاتفاق الذي دخل يومه الخامس، وذلك بعد تمديد وقف لإطلاق النار استمر أربعة أيام في آخر لحظة ليومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.