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عربي-دولي

إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!

Lebanon 24
28-11-2023 | 13:29
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أفادت "القناة 12 العبرية"، عن مقتل 8 جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة وحوادث" في أسبوع واحد خلال المعارك البرية داخل غزة.

كما أشارت القناة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة في تلك الحوادث.

وذكر الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل نقلا عن مراسلين عسكريين إسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في قطاع غزة.
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وتابع هارئيل أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل تلك الحوادث تماما. (روسيا اليوم)
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