مساء اليوم... كم بلغ عدد الرهائن الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم "حماس"؟

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.ومن المقرّر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبيين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.في المقابل، وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".وستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين. (روسيا اليوم)