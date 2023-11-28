ماذا طلبت أميركا من إسرائيل بشأن غزة؟

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كشف مسؤولون أميركيون، أن "الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل أن تولي اهتماماً أكبر بحماية المدنيين والحدّ من الإضرار في البنية التحتية إذا شنت هجوماً في جنوب غزة لتجنب المزيد من عمليات النزوح التي سيصعب على الجهود الإنسانية مواجهتها".وقال المسؤولون الأميركيون إنهم "يتحدثون مع الإسرائيليين بشأن إيلاء اهتمام أكبر بالجنوب حيث يوجد الآن حوالي مليوني شخص".كذلك أضاف أحد المسؤولين: "شددنا على ذلك بلغة واضحة جداً مع حكومة إسرائيل. من المهم جداً أن يراعي تنفيذ الحملة الإسرائيلية عندما تنتقل إلى الجنوب بكل السبل ألا تؤدي إلى عمليات نزوح كبيرة أخرى للسكان".وأضاف: "لا يمكن أن يتكرر في الجنوب حجم النزوح الذي حدث في الشمال. سيكون الأمر أكثر من فوضوي، وسيفوق قدرة أي شبكة دعم إنساني. لا يمكن أن يحدث ذلك".كما شدد أنه "يتعيّن على الحملة تجنب الهجوم على مواقع البنية التحتية مثل محطات الكهرباء والمياه والمواقع الإنسانية والمستشفيات في جنوب ووسط غزة"، لافتاً إلى أن "الإسرائيليين تقبلوا فكرة ضرورة القيام بنوع مختلف من الحملات في الجنوب".أما في ما يخص تمديد الهدنة الإنسانية، فقال مسؤول أميركي ثان إن واشنطن ترغب في ذلك لأطول فترة ممكنة. (العربية)