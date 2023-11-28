Advertisement

عربي-دولي

قرار عسكريّ أميركيّ عاجل يتعلّق بغزة... هذا ما جرى بعد الهدنة

Lebanon 24
28-11-2023 | 14:29
A-
A+
Doc-P-1135301-638368039472629546.jpg
Doc-P-1135301-638368039472629546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة "البنتاغون"، أنّها أوقفت تحليق المسيّرات فوق غزة، في إطار الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا طلبت أميركا من إسرائيل بشأن غزة؟
lebanon 24
28/11/2023 23:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين: أميركا طلبت من إسرائيل توخي الحذر خلال خطط الهجوم على مناطق جنوب غزة
lebanon 24
28/11/2023 23:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تريدُ أميركا تمديد "هدنة غزة"؟ صحيفة تُجيب!
lebanon 24
28/11/2023 23:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: أميركا وإسرائيل فشلتا في تحقيق خططهما خلال حرب غزة
lebanon 24
28/11/2023 23:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

أميركا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2023-11-28
16:00 | 2023-11-28
15:43 | 2023-11-28
15:04 | 2023-11-28
14:40 | 2023-11-28
14:15 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24