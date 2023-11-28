Advertisement

عربي-دولي

من بيروت... دعوة من "حماس" إلى إيلون ماسك

Lebanon 24
28-11-2023 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1135305-638368050354660930.jpg
Doc-P-1135305-638368050354660930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفيّ في بيروت، "ندعو السيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2023-11-28
16:00 | 2023-11-28
15:43 | 2023-11-28
15:04 | 2023-11-28
14:29 | 2023-11-28
14:15 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24