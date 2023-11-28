من بيروت... دعوة من "حماس" إلى إيلون ماسك

قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفيّ في بيروت، "ندعو السيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة". (روسيا اليوم)

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