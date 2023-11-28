مسؤولة أميركيّة بارزة أثارت خوف إدارة بايدن... إليكم ما نشرته عن فلسطين

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، إنّ "مسؤولة كبيرة في المخابرات الأميركية نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على "فيسبوك" في 21 تشرين الاول الماضي، ما أثار مخاوف داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

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