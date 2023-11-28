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عربي-دولي

مسؤولة أميركيّة بارزة أثارت خوف إدارة بايدن... إليكم ما نشرته عن فلسطين

Lebanon 24
28-11-2023 | 15:04
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، إنّ "مسؤولة كبيرة في المخابرات الأميركية نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على "فيسبوك" في 21 تشرين الاول الماضي، ما أثار مخاوف داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".
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