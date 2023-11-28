إسرائيل تُطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا

أعلنت إسرائيل، عن إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة "حماس".



ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد وقت قصير من إطلاق حركة "حماس" سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنييْن أجنبيين من قطاع غزة. (سكاي نيوز)

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