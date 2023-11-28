آخر تصريح إسرائيليّ عن غزة... هل انتهت الحرب؟

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، إنّ "الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد"، مشيراً إلى أنّ "الهدف هو القضاء على حركة "حماس".



وأضاف أنه "يُمكن تمديد الهدن مادام هناك إفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، لافتاً إلى أنّ "ذلك منوط بما يحدث على الأرض". (العربية)

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