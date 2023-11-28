بسبب وضعه الصحيّ... البابا فرنسيس يُلغي زيارته إلى الإمارات

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قال الفاتيكان إنّ "البابا فرنسيس ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "كوب28"، بسبب استمرار معاناته من الانفلونزا والتهاب الرئة، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بصحته.وأضاف الفاتيكان: "على الرغم من تحسن الحالة السريرية العامة للبابا في ما يتعلق بالانفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي، طلب الأطباء من البابا عدم إتمام الزيارة المقررة خلال الأيام المقبلة إلى دبي". (الحرة)