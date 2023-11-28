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عربي-دولي

قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل

Lebanon 24
28-11-2023 | 16:47
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أعلن مركز رصد الزلازل العُماني، أنّ هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر، ضربت محافظة ظفار، بحسب ما أفادت "العربية".
 
 
 
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