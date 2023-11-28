وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيّدون تمديد الهدنة الحالية

قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدناً مستقبلية في غزة إذا لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء في البيان المشترك: "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان وصول الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".

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