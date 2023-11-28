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عربي-دولي

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيّدون تمديد الهدنة الحالية

Lebanon 24
28-11-2023 | 18:55
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قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدناً مستقبلية في غزة إذا لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.
وجاء في البيان المشترك: "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان وصول الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".
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