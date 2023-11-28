كيربي: واشنطن تأمل في إفراج حماس عن مزيد من الأميركيين

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قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس الفلسطينية يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تأمل في إفراج حماس عن مزيد من الأميركيين.وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.