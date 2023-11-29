ضغط متصاعد: بايدن في مأزق.. لهذه الأسباب يعتبر انه على حرب غزة ان تنتهي قبل نهاية العام

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يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن جاهدًا لتغيير مسار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بعيدًا عن العمليات العسكرية الواسعة التي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين ومثّلت ضغطًا كبيرًا على إدارته بحلول نهاية كانون الأول من هذا العام، وخاصةً مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في كانون الثاني المقبل.وقال الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء إن استمرار الحرب في غزة "هو بالضبط ما تريده حماس وهو عدم رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون جنباً إلى جنب في سلام"، مشيرًا إلى أن الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب يعتبر إعطاء حماس ما تسعى إليه و"لا يمكننا أن نفعل ذلك".وتعمل واشنطن على إمكانية تمديد الهدنة الحالية بين طرفي الصراع، إذ زار مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز قطر الثلاثاء، وشارك في محادثات مع رئيس الموساد، ورئيس جهاز المخابرات المصرية ومسؤولين كبار من قطر، حيث جرى استعراض مقترح يتضمن وقفًا طويلًا لإطلاق النار، وفق شروط محددة.ضغط متصاعدوقال محللون سياسيون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الضغط الداخلي من قِبل الإدارة الأميركية، واقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، يدفعان بايدن نحو اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وحل الأزمة الراهنة ووقف تصاعدها خلال الأيام المقبلة.ويرى المحللون أن إدارة بايدن تسعى لتجنب تصاعد العمليات العسكرية مجددًا ومنع استمرار الحرب إلى ما بعد أعياد الميلاد؛ لأن ذلك يجعل الحرب مادة خصبة للجمهوريين، وستكون نقطة ضعف للرئيس بايدن خلال مشواره للاحتفاظ بولاية جديدة بالبيت الأبيض.مأزق بايدنوقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن مع تأمين إطلاق سراح الطفلة الأميركية أفيجيل إيدان، فإن التحدي الذي يواجه بايدن في المستقبل ليس فقط إطلاق سراح بقية الأميركيين المحتجزين، ولكن استخدام النجاح الذي حققته الأيام الأخيرة لتغيير مسار الحرب في غزة.ويأمل الرئيس الأميركي في التأثير على بدء أي عمل عسكري جديد، وضمان تحجيمه بشكل أكبر وبذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، حيث سبق أن حذر البيت الأبيض، إسرائيل بالفعل من استهداف جنوب غزة، حيث فر العديد من الفلسطينيين دون خطة ملموسة لحماية المدنيين.ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق والباحث في مؤسسة كارنيغي آرون ديفيد ميلر، إن "بايدن في مأزق"، مرجعًا ذلك إلى أنه ربط نفسه بأهداف الحرب الإسرائيلية المتمثلة القضاء على حماس، لكن في ضوء الكارثة الإنسانية المتزايدة والارتفاع الهائل في عدد القتلى الفلسطينيين، فإنه يبحث عن طرق لتهدئة التصعيد، وفي نهاية المطاف عن طريق للخروج.وتساءلت الصحيفة عن مساعي إسرائيل لتوسيع حملتها لتصل إلى جنوبي قطاع غزة قائلة: "هل سيضغط بايدن على تل أبيب لوقف العمليات أو تغيير استراتيجيتها في الجنوب؟".وترى شبكة "سي إن إن" إنه على المدى القصير، يبدو أن لدى كل من إسرائيل وحماس أسباب قوية لمواصلة الهدنة، حيث يحصل نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط شديدة، على قدر من الدعم السياسي مع عودة المزيد من الرهائن إلى ديارهم، وفي الوقت نفسه، استفادت حماس من وقف الغارات الجوية والعمليات البرية في إعادة تجميع صفوفها والاستعداد لهجوم إسرائيلي موسع متوقع على معاقلها الجنوبية.أيضًا، لدى بايدن أسباب قوية في تأخير أو منع المزيد من الأزمات في غزة؛ لأسباب إنسانية ولتخفيف رد الفعل السياسي الداخلي من الناخبين الشباب الذين أدانوا دعمه المباشر لإسرائيل.(سكاي نيوز)