مسؤول إسرائيلي يتوقع تمديد الهدنة في غزة ليومين أو ثلاثة

فيما تتواصل المفاوضات بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، توقع مسؤول إسرائيلي تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، في وقت متأخر أمس الاثنين، أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

Advertisement

إطلاق سراح معظم الأطفال

كذلك قال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".

وأكد المسؤول أن استمرار إطلاق سراح المحتجزين في غزة "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار".

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق حماس سراحهم، اليوم الأربعاء.

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.

تمديد الهدنة

وكانت حركة حماس أكدت، أمس الاثنين، الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الفائت، لمدة يومين إضافيين (الثلاثاء والأربعاء) "بنفس الشروط السابقة".

في حين أفضى وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.





الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مدّة الهدنة الأساسية التي دخلت حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ).

وأطلقت حماس سراح 12 أسيراً أخرى، وأفرجت إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا، أمس الثلاثاء، في خامس أيام هدنة ممتدة مدتها ستة أيام بين حماس وإسرائيل في حرب غزة.

ويبلغ العدد الإجمالي للرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي 81، بينما أطلقت إسرائيل سراح 180 أسيرا فلسطينيا. (العربية)