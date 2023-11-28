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الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع نظيره التونسي الهدنة في غزة

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:50
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء امس، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان: "تناول الرئيسان في هذه المكالمة العلاقات بين البلدين".

 

وأضافت: "أثنى الرئيس التونسي بهذه المناسبة على الدور الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الدمار الذي لحق بكل مرافقها نتيجة للعدوان الصهيوني عليها، كما أبلغ عن استعداد تونس، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني، لاستقبال عدد من المصابين لتلقي العلاج بتونس".

 
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 وذكرت في بيانها أنه "سيتولى وزيرا خارجية البلدين التنسيق في أقرب الآجال حتى يقوم الشعب التونسي بواجبه المقدس تجاه الشعب الفلسطيني".

(روسيا اليوم)
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