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عربي-دولي

بعد 17 يوما... إنقاذ جميع الهنود العالقين داخل نفق منهار

Lebanon 24
29-11-2023 | 00:12
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أعلنت السلطات الهندية، الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ انتشلوا جميع عمال البناء البالغ عددهم 41، الذين أمضوا نحو 17 يوما داخل نفق منهار في منطقة جبال الهيمالايا، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
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وبدأت عملية إجلاء العمال بعد أكثر من 6 ساعات من نجاح رجال الإنقاذ في تجاوز الحطام، في النفق الذي انهار في 12 تشرين الاول بولاية أوتار كاند.
واستعان رجال الإنقاذ بنقالات ذات عجلات لسحب عمال البناء عبر أنبوب فولاذي عرضه 90 سم، وانتهت العملية بالكامل في ساعة تقريبا.

وكانت سيارات الإسعاف قد اصطفت في وقت سابق عند مدخل النفق، لنقل العمال إلى مستشفى يبعد نحو 30 كيلومترا.

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في يوم واحد بسبب الصواعق خلال هطول أمطار غير موسمية في ولاية غوجارات غربي الهند، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وكان عمال البناء يحصلون على الطعام والماء والضوء والأكسجين والأدوية عبر أنبوب، خلال وجودهم داخل النفق قبل إنقاذهم.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، العملية بأنها "مثال رائع للإنسانية والعمل الجماعي".
وتابع في تدوينة على منصة إكس: "نجاح عملية إنقاذ إخواننا العمال في أوتاركاشي يجعل الجميع عاطفيين، وأريد أن أقول لأولئك المحاصرين في النفق إن شجاعتكم وصبركم تلهم الجميع".
ولم تذكر السلطات سبب الانهيار، لكن المنطقة معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات، بحسب وكالة رويترز. (الحرة)
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