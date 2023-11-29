إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيفرج عنهم اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "تلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر أن تفرج عنهم حماس اليوم، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.

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وجاء في بيان مكتب نتنياهو حسب صحيفة Times Of Israel أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقبل ساعات من انتهاء الهدنة لأربعة أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 رهينة لدى "حماس"، و60 معتقلا فلسطينيا في إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. (روسيا اليوم)