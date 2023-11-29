Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيفرج عنهم اليوم

Lebanon 24
29-11-2023 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1135410-638368393999674392.jpeg
Doc-P-1135410-638368393999674392.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "تلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر أن تفرج عنهم حماس اليوم، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.

 
Advertisement

وجاء في بيان مكتب نتنياهو حسب  صحيفة Times Of Israel أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

 

وقبل ساعات من انتهاء الهدنة لأربعة أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 رهينة لدى "حماس"، و60 معتقلا فلسطينيا في إسرائيل.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:05 | 2023-11-29
02:48 | 2023-11-29
02:40 | 2023-11-29
02:37 | 2023-11-29
02:32 | 2023-11-29
02:17 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24