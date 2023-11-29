آمال على هدنة طويلة.. هل تقترب حماس وإسرائيل من وقف الحرب؟

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تتعلق الآمال على هدنة طويلة الأمد في غزة، من شأنها تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وإقرار المزيد من المناقشات حول حل دائم للأزمة.وأفادت هيئة البث الاسرائيلية تلقي السلطات اقتراح لهدنة طويلة تشمل إطلاق سراح كل المحتجزين الاسرائيليين مقابل وقف طويل للنيران وإطلاق سراح لعدد ضخم من الأسرى الفلسطينيين.ويقول خبراء منهم من تحدث لـ"سكاي نيوز عربية" إن مسألة وقف إطلاق النار تتطلب جهودا دبلوماسية أعمق في الوقت الراهن، لكنها لم تعد أمرا مستحيلا، بالعكس باتت خيارا أقرب للواقع، خاصة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي لم ينجح بتحقيق أهدافه.ويضغط كبار الوسطاء في عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحماس على الجانبين من أجل وقف طويل الأمد لإطلاق النار من شأنه أن يطيل أمد الهدنة في غزة إلى ما بعد التمديد الحالي الذي يستمر يومين، ويبدأ محادثات من شأنها إنهاء الحصار.مكاسب وقف إطلاق النارويقول المحلل السياسي الأميركي ماثيو دوس نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية في دراسة نشرها موقع فورين أفايرز إن تمديد الاتفاق يفتح الباب واسعا أمام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة قد تستفيد منه جميع الأطراف.ويشير دوس إلى أن وقف إطلاق النار الممتد من شأنه أن يسهل عودة المزيد من الرهائن الإسرائيليين ويقلل من خطر تعميق الكارثة الإنسانية بين المدنيين في غزة.ويمكن أن يساعد أيضا في تهدئة التوترات في الضفة الغربية وتقليل خطر تصعيد الحرب من خلال استقطاب جهات فاعلة خارجية، مثل حزب الله اللبناني وراعيتها إيران.لكن تمديد وقف إطلاق النار يجب أن يكون مجرد خطوة أولى في عملية أكبر تتطلب دبلوماسية إقليمية مكثفة تدعمها الولايات المتحدة، وفق دوس.ويرى الخبير الأميركي أن وقف إطلاق النار الممتد سيمنح واشنطن فرصة لاتخاذ موقف جدي بشأن استخدام الدبلوماسية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بطريقة عادلة.أهداف إسرائيلية غير قابلة للتحققبحسب دوس لم تحقق العملية العسكرية الإسرائيلية، أهدافها داخل قطاع غزة.ويقول إن هدف الحكومة الإسرائيلية المعلن المتمثل في "القضاء على حماس" أمر مفهوم في ضوء أحداث السابع من أكتوبر، إلا أنه غير واقعي.وسوف تستمر حماس كحركة سياسية طالما استمر إنكار الحقوق الفلسطينية.ما أهمية مباحثات الدوحة؟من جهته، يقول الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد فوزي، إن مناقشات الدوحة تحمل أهمية خاصة كونها تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة بين كافة الأطراف مصر وقطر والولايات المتحدة فضلا عن حماس وإسرائيل، من أجل مباحثات أعمق للتوصل إلى حلول.وبحسب فوزي، سيسمح تمديد الهدنة بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل حالة التأزم الشديد التي يمر بها، وهذا مكسب هام. (سكاي نيوز)