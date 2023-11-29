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إسبانيا... توقيف شقيقين للاشتباه في صلتهما بـ'داعش'

Lebanon 24
29-11-2023 | 01:00
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قالت قوة شرطة الحرس المدني الإسبانية إنها: ألقت القبض على شقيقين برازيليين في مدينة إيستيبونا بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهما بتنظيم «داعش» المتشدد.

 

وأضافت الشرطة أن: الشقيقين اعتنقا الفكر المتطرف وروجا لتنظيم «داعش» عبر الإنترنت.

 

وقال الحرس المدني في بيان، إنه: لاحظ وجود «صلات دولية كبيرة» بين الأخوين، وأفراد مقبوض عليهم أو يخضعون للتحقيق في دول أوروبية، وذلك في ما يتعلق بتهديد متطرفين.

 

وأضاف الحرس المدني أنه "حصل على مساعدة من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والشرطة البرازيلية".

 

ولم يُكشف عن اسمي الشقيقين لكنهما مثلا أمام القاضي وهما الآن محتجزان بينما لا يزال التحقيق مستمرا. وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن قوات الشرطة ألقت القبض على أكثر من ألف شخص للاشتباه في اعتناقهم فكرا متشددا، 56 منهم في العام الحالي، منذ تفجيرات القطارات في مدريد عام 2004 التي نفذها متطرفون، وأودت بحياة 191 شخصا. (وكالات)

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