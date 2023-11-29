إسرائيل "منفتحة" على هدنة لأكثر من 10 أيام

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن إسرائيل "منفتحة" على دراسة صفقة لإطلاق المزيد من الرهائن، بمجرد الإفراج عن جميع الأطفال والنساء المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحات مصدر دبلوماسي رفيع، لموقع "واي نت" الإخباري، دون الكشف عن هويته، الثلاثاء، والذي قال إن المفاوضات بشأن تمديد الهدنة المؤقتة في غزة "لم تتضمن النظر في مقترحات لأكثر من 10 أيام"، لكنه أشار إلى أن إسرائيل قد تكون منفتحة على الفكرة.

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وقال المصدر: "إذا رأينا أنه اقتراح جدي، فسننظر فيه"، مشددا على أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالقضاء على حماس، وهو الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن إسرائيل "مهتمة بتمديد ترتيبات الهدنة الحالية، لإخراج 30 رهينة أخرى على الأقل".

وتوقعت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تمتد الهدنة حتى الأحد، على افتراض إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

والأربعاء، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها السادس، مع توقعات بإطلاق سراح 10 رهائن آخرين. ومن المقرر أن تنتهي هذه الهدنة صباح الخميس عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بتوقيت غرينتش).

وكان وقف إطلاق النار الأولي لمدة 4 أيام، قد بدأ الجمعة الماضي، وهو الأول منذ أكثر من 7 أسابيع في الحرب الإسرائيلية ضد حماس. وكان من المقرر أن ينتهي الإثنين، قبل أن يتم تمديده لمدة يومين إضافيين.

النساء والأطفال أولا

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا اختطفتهم حماس خلال هجماتها في 7 تشرين الاول.

في المقابل، تطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال، وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وترغب إسرائيل في إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المختطفين كرهائن في غزة خلال الأيام المقبلة، وتعتقد أن حماس لا تزال تحتجز ما بين 30 إلى 40 امرأة وطفلا، من بينهم حوالي 20 امرأة تتراوح أعمارهن بين 21 و50 عاما، و9 أطفال على الأقل، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

ورجح مسؤول إسرائيلي أن يتم تمديد الهدنة مرة أخرى، قائلا لصحيفة "واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته: "نتوقع أن يكون هناك يومان أو 3 أيام إضافية من إطلاق سراح الرهائن وهدنة إنسانية، وبعد ذلك إما نستأنف العمليات في غزة أو من المحتمل أن نتوصل إلى اتفاق لاحق".

وتوقع المسؤول أيضا أن يتم إطلاق سراح معظم الأطفال المختطفين بحلول ليل الأربعاء، قائلا إن "إسرائيل منفتحة على دراسة عروض حماس لإطلاق سراح الرهائن والجنود الإسرائيليين بمجرد عودة جميع الأطفال والنساء".

لكن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن المزيد من عمليات الإفراج "لن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأسفرت هجمات حماس غير المسبوقة عن مقتل 1200 إسرائيلي معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية، التي أكدت اختطاف الجماعة الفلسطينية لنحو 240 رهينة داخل القطاع.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع ترافق منذ 27 تشرين الاول مع عمليات برية واسعة داخل غزة، مما تسبب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية. (الحرة)