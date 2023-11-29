في اليوم السادس للهدنة.. حماس تؤكد: هذا شرطنا لمناقشة تبادل الجنود الإسرائيليين

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في اليوم السادس للهدنة الموقتة التي لعبت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة على تثبيتها في قطاع غزة، أفرجت إسرائيل عن 30 أسيراً فلسطينياً (من النساء والأطفال) من سجونها مقابل تسليم حماس 10 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر."كل الأسرى"وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لـ"العربية.نت": "إن تمديد الهدنة أياماً إضافية احتمال وارد، وعملية التفاوض تسير باتّجاهين: الأول إنساني يشمل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، والثاني سياسي يتعلّق بكيفية إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبالتالي فتح الباب لمعالجة ذيول كل ما جرى وإبرام صفقة تبادل تشمل كل الأسرى".إلا أنه أوضح في المقابل "أنه حتى اللحظة أي من هذين المسارين للمفاوضات لم ينضج بعد".ماذا عن العسكريين؟أما في ما يتعلق بإطلاق سراح عسكريين إسرائيليين، فاعتبر حمدان "أنه من المُبكر بل من الصعب الحديث الآن عن مفاوضات الجنود العسكريين في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي".لكنه ألمح إلى شرط قد يفتح المجال أمام مناقشة الموضوع ألا وهو "وقف الحرب، إذ حينها تُصبح الفرصة سانحة وملائمة للحديث عن إطلاق الجنود"، وفق تعبيره.علماً أن إسرائيل أكدت مراراً أنها لن توقف حربها على القطاع حتى سحق حماس، مشددة على استحالة العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر في ما يتعلق بحكم غزة.شروط مختلفةكما أكد حمدان "أن شروط وقواعد صفقة تبادل الجنود الإسرائيليين الأسرى ستكون مختلفة تماماً عن شروط وقواعد المفاوضات والهدنة الحالية".وشدد على أن لدى حماس عددا من الجنود الإسرائيليين، لكنها تتحفّظ طبعاً عن تحديده، لأن هذا جزء من المفاوضات.اغتيالاتإلى ذلك، أوضح القيادي في حماس الذي غالباً ما يتحدّث في المؤتمرات الصحافية التي تعقدها الحركة في لبنان وتشرح فيها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومسار الهدنة وتبادل الأسرى، "أن لا معلومات لديه بشأن ما تردد منذ أيام نقلاً عن مصادر غربية أن قطر التي تتولى مفاوضات تبادل الأسرى، طالبت بتعهد من تل أبيب بعدم استهداف الموساد قادة الحركة داخل الإمارة أو خارجها، كشرط أساسي لرعايتها المفاوضات وإنجاحها".رفض إسرائيليوفي ما يتعلق بدفعات التبادل السابقة بين الجانبين، لفت إلى "أن الحركة سلّمت في الأيام الأربعة الأخيرة 50 أسيراً إسرائيلياً مقابل استرداد 150 فلسطينياً من نساء وأطفال".وأضاف "عرضنا في بداية المفاوضات إطلاق سراح كبار السن مقابل إطلاق كبار السن من الأسرى الفلسطينيين، لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذا العرض، لذلك اقتصرت عملية التبادل على النساء والأطفال".(العربية)