خرق جديد للهدنة... زوارق اسرائيلية تطلق النار مجددًا على خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان

أطلقت الزوارق الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عددا من القذائف، على ساحل خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان في قطاع غزة.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمديدها قبل يومين.

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وأفادت مصادر صحفية لـ"وفا"، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المنازل في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطىء والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت القوات الاسرائيلية، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم في أرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا سبعة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وخلال أيام الهدنة، منعت قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.