مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكفّ عن تهديد النقل البحري

طالب وزراء خارجية دول مجموعة "السبع" الحوثيّين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

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وقال الوزراء في بيان مشترك: "ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريّات الملاحة لكلّ السفن".

وأضاف البيان "ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فورا هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرّات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة Galaxy Leader وطاقمها، والتي تمّ الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في الـ 19 من تشرين الثاني". (روسيا اليوم)