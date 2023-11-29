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عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية أميركية تحمل 8 أشخاص.. قبالة اليابان

Lebanon 24
29-11-2023 | 01:58
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أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية أميركية تحمل 8 أشخاص قبالة سواحله.
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اليابان

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