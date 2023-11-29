الاحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.

Advertisement

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.

وطوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.

وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.