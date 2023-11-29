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عربي-دولي

بسبب وعكة صحية طارئة.. أمير الكويت يدخل المستشفى وهذه حالته الصحية

Lebanon 24
29-11-2023 | 02:10
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دخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".
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