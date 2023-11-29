"ضابط كان السبب".. إليكم سر فشل إسرائيل بتوقع هجوم 7 تشرين الأول

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لم تتوقف إسرائيل عن البحث عن سبب ما اتهمها به البعض بأنه "فشل استخباراتي" بتوقع هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي أو حتى آلية الرد، وقد تجلى ذلك بإعلاناتها الرسمية وتهديد المعنيين بالمساءلة والتحقيق لو ثبت أن هذه الأحداث كانت نتيجة فشل معين."ضابط كان السبب"وفي جديد هذا الملف، كشفت رسائل بريد إلكتروني أن الضابط الذي قام بمراجعة المعلومات الاستخبارية التي ألمحت إلى خطر وقوع هجوم كبير اعتبر هذا الكلام "سيناريو وهميا".فقد تلقى مسؤولون عسكريون وآخرون في المخابرات الإسرائيلية تحذيراً مفصلاً للغاية بأن حماس كانت تتدرب بشكل نشط للسيطرة على "الكيبوتسات" على حدود غزة واجتياح المواقع العسكرية بهدف إيقاع عدد كبير من القتلى، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".واستند الادعاء إلى رسائل بريد إلكتروني مسربة من وحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تناقش التحذيرات.وكشفت الرسائل أن ضابطا كبيرا قام بمراجعة المعلومات الاستخبارية اعتبر خطر وقوع هجوم مفاجئ واسع النطاق من قبل حماس عبر حدود غزة بمثابة "سيناريو وهمي".كما وصف هذا التسريب بـ"المحرج للغاية"، لاسيما أنه حمل تفاصيل صادمة بما في ذلك أن المراقبين الإسرائيليين كانوا على علم بحضور كبار مسؤولي حماس كمراقبين أثناء الاستعدادات للتدريب.ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني المسربة، ذهبت حماس إلى حد إعطاء اسم للكيبوتس المستخدَم في التدريب، بل وتدربت على رفع العلم فوق تلك المناطق.كذلك كشفت أن مصدر التحذير كان ضابط صف في الاستخبارات العسكرية يحظى باحترام كبير، وتم تحديده في تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "V"، وقد حذر سلسلة من القيادات خلال الصيف من أن حماس تخطط لتوغل واسع النطاق.كما بين المزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها إلى القناة 12 الإسرائيلية، أن التحذير الأولي تم دعمه بعد بضعة أيام بأدلة على أن وحدات أخرى من حماس شاركت في تدريب مماثل استهدف أهدافا مختلفة على ما يبدو.ويبدو أن بعض المسؤولين قد اهتموا فعلا بالمعلومات الاستخبارية، إلا أن ضابط استخبارات كبيرا قام بمراجعة المواد في تموز كان أكثر تشككاً واقترح أنه من الضروري التمييز بين ما كانت تفعله حماس من أجل "الاستعراض" وما كان "واقعياً".وعلى الرغم من التحذيرات، حتى عشية 7 تشرين الأول، عندما ناقش كبار الضباط احتمال وقوع هجوم وشيك لحماس، وصف كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي الأدلة بأنها "ضعيفة".(العربية)