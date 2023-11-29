الجيش الإسرائيلي يحاصر عددا من المستشفيات في الضفة الغربية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء، أنه تمت محاصرة رئيس منظمة "أطباء بلا حدود" وغيره من المتواجدين في مستشفى بمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، بعد اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بمحيط المنطقة، فيما نقلت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر عددا من المستشفيات" الأخرى في المدينة.

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وأوضح رئيس المنظمة، كريستوس كريستو، الذين كان يزور مستشفى خليل سليمان، أن فلسطينيين توفيا متأثرين بجراحهما، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهما.

وقال كريستو في منشور على منصة إكس: "لمدة ساعتين، لم نتمكن من الخروج لتقديم الرعاية، ولم يتمكن الناس من الوصول إلينا، حيث أغلقت المركبات العسكرية الإسرائيلية مدخل المستشفى والطريق، ومنعت سيارات الإسعاف من المغادرة".





وأضاف: "ليس هناك ما هو أسوأ من أن يعرف الطبيب أن هناك أشخاصًا يحتاجون إلى رعايتنا، ولا يمكنهم الحصول عليها".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة سي إن إن، آليات عسكرية داخل مدينة جنين القريبة من مخيم اللاجئين، وأصوات إطلاق نار كثيف.

شهدت الضفة الغربية حالة من التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وجماعات وفصائل "مسلحة"، ما تسبب في مقتل وإصابة واعتقال العشرات، ويكشف مختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة"، أسباب وتداعيات ذلك التصعيد، والمستفاد من وراء ما يحدث هناك.

وأفاد متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، أنه تم إجلاء 3 أشخاص على الأقل مصابين بأعيرة نارية، موضحا أن المستشفيات الـ3 الرئيسية في المدينة، "محاصرة" من قبل القوات الإسرائيلية.

وكان المخيم الذي تبلغ مساحته نصف كيلومتر مربع، والذي يأوي أكثر من 17 ألف لاجئ فلسطيني منذ فترة طويلة، نقطة اشتعال للعنف في الضفة الغربية، حيث تقول إسرائيل إن "خلايا إرهابية" تنشط فيه.

وقُتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا في المخيم في وقت سابق من نوفمبر الجاري، في عملية قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى "تدمير البنية التحتية الإرهابية".

كما هدمت القوات الإسرائيلية منزل رجل يُزعم أنه قتل جنديًا إسرائيليًا خارج الخدمة خلال الصيف. وخلال نهاية الأسبوع، قتل 5 فلسطينيين في جنين خلال توغل إسرائيلي آخر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه "يقوم بأنشطة لمكافحة الإرهاب في المكان".



قتل ثمانية فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة، خمسة منهم خلال عملية عسكرية في مدينة جنين، وفق ما أوردت "وزارة الصحة الفلسطينية".

من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، للشبكة الأميركية، إن الجيش الإسرائيلي "حاصر المستشفيات الثلاثة الرئيسية في جنين، وهي مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي".

وأضاف أن "عناصر الجيش الإسرائيلي يفحصون كل سيارة إسعاف متجهة إلى هذه المستشفيات أو خارجة منها".

وتابع: "لقد قمنا بنقل 3 مصابين بطلقات نارية إلى المستشفيات الليلة، والوضع صعب للغاية، مع إطلاق نار كثيف واشتباكات، ويمكننا سماع دوي انفجارات على مسافة قريبة".

ونبه السعدي إلى أن "رجلا في العشرينيات من عمره من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إخراجه من سيارة إسعاف واعتقلته القوات الإسرائيلية" في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال السعدي إن الرجل أصيب برصاصة في ساقه، وبينما حاول المسعفون نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، اعتقله الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الجيش احتجز أيضًا فريق خدمات الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي كان يعالج المصاب، لمدة ساعة تقريبًا أمام المستشفى.

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي، ولم يتسن له ذلك.

يذكر أن التوتر تزايد في الضفة الغربية، عقب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس من قطاع غزة على إسرائيل، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فيما قتل نحو 15 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم مدنيون أيضا وبينهم نساء وأطفال، إثر الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك التاريخ.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل ما لا يقل عن 240 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. (الحرة)