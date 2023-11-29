هجوم روسي بـ21 طائرة مسيّرة و3 صواريخ باتجاه أوكرانيا.. هذا ما جرى ليلاً

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في آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أطلقت 21 طائرة مسيّرة و3 صواريخ كروز باتجاه أوكرانيا الليلة الماضية، مشيرة إلى أن جميع المسيرات وصاروخين دُمروا قبل بلوغ أهدافهم.وقالت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام للتراسل إن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع من طراز (شاهد) كانت موجهة صوب منطقة كميلنيتسكايي في حين كانت الصواريخ موجهة نحو الأجزاء الجنوبية من أوكرانيا.وهناك قاعدة جوية في منطقة كميلنيتسكايي بغرب أوكرانيا.وأضافت القوات الجوية أنه رغم عدم تدمير الصاروخ الثالث فإنه "لم يصل" إلى هدفه لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من الأربعاء إن فرقاطة تابعة لأسطولها في البحر الأسود شنت هجوما بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، لكن لم يتضح متى وقع الهجوم.وتنشر وزارة الدفاع الروسية أحيانا معلومات بعد تأجيلها لفترة.وقالت البحرية الأوكرانية إن 3 صواريخ كروز روسية أطلقت من منطقة خيرسون المطلة على البحر الأسود، والتي تسيطر روسيا على أجزاء منها منذ وقت مبكر من الحرب التي بدأتها موسكو قبل 21 شهرا.(سكاي نيوز)