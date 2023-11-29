غوتيريش: إفريقيا ضحية مزدوجة للظلم في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "إفريقيا ضحية مزدوجة للظلم في العالم، معربا عن استعداده لتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي في كافة الأنشطة المشتركة".

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك أجراه غوتيريش مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بمدينة نيويورك،إن "إفريقيا كانت ضحية مزدوجة للظلم التاريخي المرتبط بالاستعمار والعبودية، والظلم الحالي فيما يتعلق بالطريقة التي تنشأ بها علاقات القوة في العالم، وتحديدا بالقوة المالية والاقتصادية".

وأوضح أن "الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ضرورية".

وأضاف: "ما تحتاج إليه إفريقيا قبل كل شيء هو العدالة في العلاقات الدولية، لأنها كانت ضحية المظالم الهيكلية في علاقاتنا الدولية".

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من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن القارة "تمر بفترة صعبة فيما يتعلق بالسلام والأمن".

وأضاف: "للأسف أصبحت إفريقيا ملاذا للإرهاب والتطرف، وتأثرت العديد من مناطقنا بهاتين الظاهرتين". (وكالات)