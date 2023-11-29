دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

قال مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وائل أبو محسن، اليوم، إن "200 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس، خلال الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضاف أبو محسن: "تتضمن المساعدات 4 شاحنات وقود تحوي 150 ألف لتر من السولار، بالإضافة إلى شاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية. (الأناضول)