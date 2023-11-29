روسيا تدمر أول دبابة Leopard 1A5.. وفيديو يرصد طاقمها الأوكراني وهو يحاول الفرار

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ذكرت مجلة "فوربس" أن الجيش الروسي دمّر دبابة Leopard 1A5 ألمانية جديدة أرسلتها برلين لقوات كييف، في أول معركة خاضتها.وكتبت "فوربس": "يُظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت أمس الثلاثاء إحدى الدبابات الألمانية Leopard 1A5 التابعة للواء الميكانيكي 44 الأوكراني تدمرها القوات الروسية بضربة دقيقة فور انطلاقها للقتال".وترجح المجلة أن طائرة بدون طيار مسيرة كانت تقوم بمراقبة تحركات الدبابة التي يبلغ وزنها 40 طنا وتتسع لأربعة أشخاص في حقل واسع حيث كانت الدبابة مكشوفة وهدفا سهلا.وأضافت المجلة أنه من الممكن أيضا أن الدبابة قد تعرضت لانفجار لغم أرضي أدى إلى شل حركتها وسط سقوط قذائف روسية عليها.ولفتت المجلة إلى أن درونا سجل الفيديو وأظهر هروب طاقم الدبابة بعد ضربها.وتقر المجلة أن هذه الخسارة جاءت بسرعة، وبعد أسابيع قليلة فقط من تسلم كييف هذه الدبابات ومشاركتها في المعارك للمرة الأولى. (روسيا اليوم)لمشاهدة الفيديو